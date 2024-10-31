واشنطن: إسرائيل لا ترد على مخاوفنا بعد الضربة المروعة في غزة

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أكدت الولايات المتحدة أن حليفتها إسرائيل "لا تفعل ما يكفي" للرد على المخاوف الأميركية غداة ضربة في قطاع غزة، قالت السلطات في القطاع، وشهود إنها قتلت عدداً كبيراً من الأطفال.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، لصحافيين "لا يفعل الإسرائيليون ما يكفي ليعطونا الأجوبة التي طلبناها".وأسفرت غارة، الثلاثاء، في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة عن انهيار مبنى ومقتل 93 فلسطينياً على الأقل، بينهم عدد كبير من الأطفال، وفق الدفاع المدني في القطاع.ووصف ميلر الثلاثاء الغارة بـ "مروعة" وقال إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على أجوبة من إسرائيل التي تعتمد على الدعم الدبلوماسي والعسكري الأمريكي.ورد ميلر، الأربعاء، على سؤال عن حصول الولايات المتحدة على المزيد في الساعات الماضية، منذ أن طالبت اسرائيل بأجوبة قائلاً: "كررنا لهم هذا الطلب اليوم. ليس لدينا تفسير حتى الآن". وأضاف "قالوا لنا ما قالوه علناً، وهو أنهم يحققون في الأمر".