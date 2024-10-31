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عربي-دولي

وصل "بشاحنة قمامة".. ترامب يُثير الجدل ويوجه رسالة لهاريس (فيديو)

Lebanon 24
31-10-2024 | 00:19
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وصل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن أمس الأربعاء، على متن شاحنة قمامة، بعدما نعت الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، أنصار ترامب "بالقمامة".

وقال ترامب للصحفيين قبل تجمع الحملة الانتخابية في ويسكونسن: "ما رأيكم في شاحنة القمامة الخاصة بي؟ إنها شاحنة تحمل اسم (نائبة الرئيس) كامالا هاريس وجو بايدن".
 
 
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وفي 28 تشرين الأول الجاري، ألقى الممثل الكوميدي الأمريكي توني هينشكليف، أثناء حديثه في افتتاح تجمع انتخابي لحملة ترامب في نيويورك، مزحة واصفا بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة عائمة"، وتبرأ مقر حملة المرشح الجمهوري من كلام الفنان.

وفي اليوم التالي، قال بايدن إن البورتوريكيين أناس طيبون وأن "القمامة العائمة الوحيدة" التي يراها في هذا البلد هم أنصار ترامب.

وحاول بايدن في وقت لاحق تخفيف تصريحاته قائلا إنه يقصد بالقمامة كلمات الممثل الكوميدي التي تحرض على الكراهية تجاه اللاتينيين.

ووصف أنصار ترامب إهانات بايدن ضدهم بأنها مثيرة للاشمئزاز.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأميركية التي من المتوقع أن تحمل الكثير من الجدل، ستجري في الخامس من تشرين الثاني المقبل، وسيمثل الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، والحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.(سكاي نيوز)



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