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عربي-دولي

ارتدت زي باندا عملاقة.. بايدن وزوجته يشاركان في احتفال الهالووين الأخير (صور)

Lebanon 24
31-10-2024 | 00:25
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للمرة الأخيرة شارك الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل في الاحتفال بعيد الهالووين في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، حيث ارتدت هي زي باندا عملاقة، واستضافا لعبة "خدعة أم حلوى" بمناسبة في الحديقة الجنوبية.
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وكانت السيدة الأولى شاركت في إعلان حديقة الحيوان الوطنية في وقت سابق هذا العام عن عودة الباندا إلى واشنطن.

وقال البيت الأبيض إن زوجي باندا وصلا إلى عاصمة البلاد في منتصف تشرين الأول، وارتدت جيل بايدن بدلة الباندا أمس الأربعاء في إشارة للترحيب.
 
 
 
 
 
 
 
وأضافت زوجة الرئيس الأميركي بعدا تعليميا إلى الحدث وأطلقت عليه اسم "هالو ريد" للمساعدة في التشجيع على القراءة.

يذكر أن جيل بايدن كانت معلمة لمدة 40 عاما. وفي وقت سابق من الأربعاء، قرأت قصة قصيرة عن القرع المخيف لمجموعة من الأطفال الذين ارتدوا ملابس تنكرية وتجمعوا على العشب.

وفي وقت لاحق، قامت هي والرئيس بايدن بجولة خارجية عند غروب الشمس وأمضيا حوالي ساعة في توزيع الهدايا.

ويستعد بايدن لمغادرة البيت الأبيض بعد انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 تشرين الثاني المقبل. (سكاي نيوز)


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