جدري القردة... بريطانيا ترصد أول إصابة من السلالة الأخطر

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أعلنت المملكة المتحدة رصد أول إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس جدري القردة، الذي يبدو أنه انتشر بسرعة أكبر، ويعد أشد خطورة من السلالة الأخرى التي وصلت إلى بريطانيا بالفعل، حسب وكالة الأمن الصحي اليوم الأربعاء.وقالت وكالة بلومبرغ، إن إصابة بسلالة "آي بي إمبوكس" لدى مريض في لندن بعد سفره أخيراً إلى إفريقيا، التي شهدت عدوى بهذه السلالة.ويعالج المريض في وحدة الأمراض المعدية بمستشفى "رويال فري".وذكرت وكالة الأمن الصحي أن الخطر على الجمهور منخفض.