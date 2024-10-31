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عربي-دولي

"لوكهيد مارتن" تزود اليابان بأحدث الأنظمة البحرية الأميركية للدفاع الجوي

Lebanon 24
31-10-2024 | 01:10
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قالت شركة Lockheed Martin إنها قد عقدت صفقة بقيمة 113 مليون دولار لإنتاج أنظمة الحرب الإلكترونية الأميركية الحديثة وتزويد اليابان بها.

 وذلك في إطار برنامج تحديث منظومة SEWIP البرية للحرب الإلكترونية التي تستخدم في سفن السلاح البحري الأميركي. وهي أول صفقة لبيع مثل هذه المنظومات إلى الخارج.
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وجاء في تقرير صحفي للشركة أن "لوكهيد مارتن" تقوم بأول صفقة بيع SEWIP لليابان.

ويشار إلى أن الصفقة عقدتها قيادة السلاح البحري الأميركي بمبلغ 113 مليون دولار، وتشمل الإنتاج واسع النطاق لأنظمة AN/SLQ-32(V)6 و AN/SLQ-32C(V)6 في إطار برنامج SEWIP وهي تجمع بين المشتريات للسلاح البحري الأميركي والحكومة اليابانية.

جاء في التقرير أن الاتفاقية اليابانية الأميركية تمثل أول اتفاقية بيع دولية لأفضل منظومة حرب إلكترونية بحرية في العالم، مع العلم أن اليابان تعتبر حليفا هاما للولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ. أما وجود SEWIP فيضمن أكثر نظام للاكتشاف والتعرف على الأخطار حداثة يستخدمه السلاح البحري الأمريكي.
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