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عربي-دولي

الوقت يقترب.. هل تنفذ إيران ردّها بضرب إسرائيل قبل الانتخابات الأميركية؟

Lebanon 24
31-10-2024 | 01:27
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أكد "مصدر رفيع المستوى" مطلع على المناقشات الإيرانية لشبكة "سي إن إن" أن إيران ستهاجم إسرائيل في رد "نهائي ومؤلم" على هجومها الأخير في أراضيها، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأوضح المصدر "إن رد الجمهورية الإسلامية على عدوان النظام الاسرائيلي سيكون حاسما ومؤلما"، بحسب تعبيره، مع أن إيران حاولت التقليل من شأن الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية العسكرية.
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وإذا صدق المصدر بمعلوماته، فقد تهاجم إيران إسرائيل بأقل من أسبوع، فيما رد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على كلامه بتحذير قال فيه: "إذا ردوا فسوف يتلقون ضعف ذلك". ودعا الصفوف السياسية والعسكرية إلى "عدم الانتظار حتى ينفذ الإيرانيون تهديداتهم"، وأضاف: "يجب أن ننتقل من انتظار ضربة استباقية، من رد متناسب إلى قرار واضح. في 26 تشرين الاول الجاري أثبتنا قدرتنا، والآن يتطلب الأمر ممارسة هذه القدرة بكامل قوتها". (العربية)
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