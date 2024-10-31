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وحدة إسرائيلية خاصة تقتل قياديا بالقسام في مخيم طولكرم

Lebanon 24
31-10-2024 | 01:53
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قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم إن وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي "أعدمت الشاب حسام بسام يوسف ملاح من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده".

وأوضح المسؤول بالمخيم فيصل سلامة أن ملاح قتل أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم، مضيفا أن القوة الخاصة تسللت الى المخيم بمركبة تكسي عمومي ومركبة "تندر"، مشيرا إلى أن القوة انسحبت فور اغتيالها الشاب ملاح، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل حسام بسام يوسف ملاح، البالغ من العمر 30 عاما، برصاص القوة الخاصة.

في إسرائيل، أعلن جهاز الشاباك اغتيال ملاح، ووصفته بأنه عنصر رئيسي في البنية التحتية لحماس في طولكرم، والذي كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وقال الشاباك، إن عناصر من الجيش الإسرائيلي والشاباك، بالتعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي، وبتوجيه استخباراتي من الشاباك في طولكرم، تمكنوا من القضاء على ملاح.
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