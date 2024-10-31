هزة أرضية ضربت شرم الشيخ.. إليكم قوّتها

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر هزة أرضية بقوة 4.25 درجة على مقياس ريختر، على بُعد 12 كيلومتراً شمال شرق شرم الشيخ.



ووقعت الهزة في تمام الساعة 7:34:57 صباحاً بالتوقيت المحلي، على عمق 8.5 كيلومتر. ولم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات جراء الهزة. (اليوم السابع)

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