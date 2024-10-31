الضفة الغربية تشتعل من جديد.. اشتباكات ودوي انفجارات (فيديو)

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اقتحام قوات الاحتلال شارع نابلس باتجاه مخيم نور شمس شرق طولكرم pic.twitter.com/1m1MompuS5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 31, 2024 Advertisement

⭕️عاجل| استمرار القصف الجوي والمدفعي على مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا شمال غزة pic.twitter.com/qw0shCSR33 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 31, 2024

سُمع دوي انفجارات وأصوات إطلاق نار دون توقف مع تجدد الغارات وتوغل جديد للدبابات الإسرائيلية في عدة مناطق بالضفة الغربية، وكذلك في شمال قطاع غزة.ووفق صحيفة "الحدث" الفلسطينية، فقد تصاعدت أصوات الانفجارات وإطلاق النار قرب منطقة الخزندار والسودانية شمال غربي غزة، مع غارات إسرائيلية شهدها مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، تزامناً مع توغل دبابات إسرائيلية وصولاً إلى حي الكرامة.وتشهد غزة منذ يومين أعنف الضربات الجوية منذ بدء الحرب قبل عام، إذ قتل العشرات في شمالي القطاع، وأسفر القصف أمس الأربعاء عن استشهاد 20 شخصاً على الأقل.إلى ذلك، تجددت الاشتباكات ودوت انفجارات في مخيم "نور شمس" شرقي طولكرم في الضفة الغربية.وقالت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في طولكرم، إن "مقاتليها التحموا من المسافة صفر مع القوات الإسرائيلية في محيط مخيم طولكرم، وأجبروهم على الانسحاب". (ارم نيوز)