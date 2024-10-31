الضفة الغربية تشتعل من جديد.. اشتباكات ودوي انفجارات (فيديو)

⬅️شاهد..
اقتحام قوات الاحتلال شارع نابلس باتجاه مخيم نور شمس شرق طولكرم pic.twitter.com/1m1MompuS5
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 31, 2024
⬅️شاهد..
اقتحام قوات الاحتلال شارع نابلس باتجاه مخيم نور شمس شرق طولكرم pic.twitter.com/1m1MompuS5
⭕️عاجل| استمرار القصف الجوي والمدفعي على مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا شمال غزة pic.twitter.com/qw0shCSR33
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 31, 2024
⭕️عاجل| استمرار القصف الجوي والمدفعي على مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا شمال غزة pic.twitter.com/qw0shCSR33