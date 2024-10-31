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عربي-دولي

الضفة الغربية تشتعل من جديد.. اشتباكات ودوي انفجارات (فيديو)

Lebanon 24
31-10-2024 | 02:18
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سُمع دوي انفجارات وأصوات إطلاق نار دون توقف مع تجدد الغارات وتوغل جديد للدبابات الإسرائيلية في عدة مناطق بالضفة الغربية، وكذلك في شمال قطاع غزة.

ووفق صحيفة "الحدث" الفلسطينية، فقد تصاعدت أصوات الانفجارات وإطلاق النار قرب منطقة الخزندار والسودانية شمال غربي غزة، مع غارات إسرائيلية شهدها مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، تزامناً مع توغل دبابات إسرائيلية وصولاً إلى حي الكرامة.
 
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وتشهد غزة منذ يومين أعنف الضربات الجوية منذ بدء الحرب قبل عام، إذ قتل العشرات في شمالي القطاع، وأسفر القصف أمس الأربعاء عن استشهاد 20 شخصاً على الأقل.

إلى ذلك، تجددت الاشتباكات ودوت انفجارات في مخيم "نور شمس" شرقي طولكرم في الضفة الغربية. 
 

وقالت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في طولكرم، إن "مقاتليها التحموا من المسافة صفر مع القوات الإسرائيلية في محيط مخيم طولكرم، وأجبروهم على الانسحاب". (ارم نيوز)
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