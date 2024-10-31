في ألمانيا.. رجل رمى "حقيبة متفجرات" وهرب من الشرطة

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تمكّن رجل في ألمانيا من الهروب من الشرطة الالمانية أثناء الخضوع لتفتيش في محطة قطار محلي بالعاصمة الألمانية برلين، حيث ترك حقيبة تحتوي على مواد متفجرة.وتم نقل المادة المتفجرة إلى منتزه قريب، حيث فجرها خبراء المفرقعات مساء الأربعاء.وما زالت الشرطة تبحث عن الرجل، وقالت إن ملابسات الحادث لم تكن واضحة وإنها تحقق في جميع الاحتمالات. (سكاي نيوز)