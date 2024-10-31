اليونيفيل تؤكد: تعرضنا لأكثر من 50 استهدافا خلال الشهر الحالي

أكد المتحدث باسم القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي أن القوة الدولية تعرضت لأكثر من 50 استهدافا في تشرين الأول الجاري.



ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، عن تيننتي قوله إن اليونيفيل "استهدفت أكثر من 50 مرة خلال الشهر الجاري، مرة من قبل الأطراف المتنازعة في جنوب الليطاني و7 منها متعمدة من قبل إسرائيل".

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(سكاي نيوز)





