Advertisement

عربي-دولي

اليونيفيل تؤكد: تعرضنا لأكثر من 50 استهدافا خلال الشهر الحالي

Lebanon 24
31-10-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1271238-638659662429200947.jpg
Doc-P-1271238-638659662429200947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المتحدث باسم القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي أن القوة الدولية تعرضت لأكثر من 50 استهدافا في تشرين الأول الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، عن تيننتي قوله إن اليونيفيل "استهدفت أكثر من 50 مرة خلال الشهر الجاري، مرة من قبل الأطراف المتنازعة في جنوب الليطاني و7 منها متعمدة من قبل إسرائيل".
Advertisement
(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2024-10-31
06:29 | 2024-10-31
06:22 | 2024-10-31
06:21 | 2024-10-31
06:18 | 2024-10-31
06:14 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24