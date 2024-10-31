مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة أعلن توقف خدمات العمليات الجراحية

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أعلن مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة توقف كامل خدمات العمليات الجراحية من جراء القصف الإسرائيلي المستمر، بحسب "روسيا اليوم".وتعرض الطابق الثالث من المستشفى الواقع في بيت لاهيا، وأحد أكبر المستشفيات في القطاع، لقصف إسرائيلي ما تسبب باحتراق مخزن الأدوية والمستلزمات الطبية تم استلامها قبل 5 أيام من منظمة الصحة العالمية.وقبل أيام قال مدير مستشفى كمال عدوان: "إن المنظومة الصحية منهارة بشكل كامل ونقدم الإسعافات الأولية فقط"، مؤكدا أن "المستشفى محاصر بالكامل وتم اعتقال كل الكوادر الطبية باستثنائي مع طبيب آخر".وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور خليل دقران: "إن طبيبا واحدا فقط تبقي في مستشفى كمال عدوان، في ظل غارات إسرائيلية استمرت عدة أيام".وحث المنظمات الدولية على إرسال طاقم طبي إلى المستشفى في شمال القطاع، قائلا :"إن المرضى هناك ينزفون حتى الموت بسبب نقص الرعاية المناسبة".