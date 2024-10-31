25
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كيف علّقت طوكيو على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً اليوم؟
Lebanon 24
31-10-2024
|
05:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد يبلغ مدى الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم، أكثر من 15 ألف كلم عند إطلاقه في مسار عادي ويعتمد ذلك على وزن رأسه القتالي.
أعلن ذلك اليوم أمين عام حكومة اليابان يوشيماسا هاياشي، وقال في مؤتمر صحفي: "وفقا للمعلومات الواردة والمتوفرة حتى الآن، يمكن القول إن المدى قد يتجاوز 15 ألف كيلومتر، حسب وزن الرأس القتالي".
Advertisement
وكرر هاياشي، موقف طوكيو المتلخص في أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ "يهدد السلام والأمن في اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره".
وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، بلغت مدة تحليق الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، 86 دقيقة وهي فترة قياسية، وخلال هذا الوقت ارتفع إلى أقصى ارتفاع له على الإطلاق وهو أكثر من 7 آلاف كيلومتر. وقطع الصاروخ خلال ذلك، مسافة ألف كيلومتر وسقط على بعد نحو 200 كيلومتر غرب جزيرة أوكوشيري اليابانية بالقرب من هوكايدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وفي الوقت الحالي، تواصل السلطات اليابانية تحليل البيانات والمعطيات المتوفرة، بما في ذلك ما إذا كان هذا الصاروخ من النوع الجديد.
في وقت سابق، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إطلاق بلاده صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وقال إن هذا الإطلاق يظهر تصميم كوريا الشمالية على مواجهة أعدائها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فجأة.. تأجيل مشاركة "ندى كوسا" بمسابقة ملكة جمال الكون لهذا السبب! (صور)
Lebanon 24
فجأة.. تأجيل مشاركة "ندى كوسا" بمسابقة ملكة جمال الكون لهذا السبب! (صور)
15:00 | 2024-10-30
30/10/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للشتوة الأولى: أمطار وصواعق وسيول نحو لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا للشتوة الأولى: أمطار وصواعق وسيول نحو لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:01 | 2024-10-31
31/10/2024 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو شرط نتنياهو بشأن لبنان
Lebanon 24
هذا هو شرط نتنياهو بشأن لبنان
14:39 | 2024-10-30
30/10/2024 02:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال كبير خلال مقابلة تلفزيونية: "أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
سجال كبير خلال مقابلة تلفزيونية: "أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".. شاهدوا ما حصل
09:28 | 2024-10-30
30/10/2024 09:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هربوا من بعلبك.. إنقلاب سيارة بداخلها عائلة كاملة (صورة)
Lebanon 24
هربوا من بعلبك.. إنقلاب سيارة بداخلها عائلة كاملة (صورة)
08:07 | 2024-10-30
30/10/2024 08:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:42 | 2024-10-31
مشاهد من إسرائيل... هكذا سقطت صواريخ "حزب الله" في كرمئيل (فيديو)
06:29 | 2024-10-31
حاسم ومؤلم ووشيك.. إصرار إيراني للرد على إسرائيل قبل هذا التاريخ
06:22 | 2024-10-31
أضرار وإصابات... إسرائيل استهدفت سوريا شاهدوا الفيديو للغارات العنيفة
06:21 | 2024-10-31
بينهم أطفال... الجيش الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا في الضفة
06:18 | 2024-10-31
إصابات وحالة حرجة... هذا ما حصل مع قوّة إسرائيليّة حاولت دخول لبنان
06:14 | 2024-10-31
بواسطة طائرة "درون"... الجيش الإسرائيلي يعلن "إحباط تهريب أسلحة من الأراضي المصرية"
فيديو
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
31/10/2024 12:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
31/10/2024 12:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
31/10/2024 12:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24