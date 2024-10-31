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كيف علّقت طوكيو على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً اليوم؟

Lebanon 24
31-10-2024 | 05:39
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قد يبلغ مدى الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم، أكثر من 15 ألف كلم عند إطلاقه في مسار عادي ويعتمد ذلك على وزن رأسه القتالي.

أعلن ذلك اليوم أمين عام حكومة اليابان يوشيماسا هاياشي، وقال في مؤتمر صحفي: "وفقا للمعلومات الواردة والمتوفرة حتى الآن، يمكن القول إن المدى قد يتجاوز 15 ألف كيلومتر، حسب وزن الرأس القتالي".
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وكرر هاياشي، موقف طوكيو المتلخص في أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ "يهدد السلام والأمن في اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره".

وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، بلغت مدة تحليق الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، 86 دقيقة وهي فترة قياسية، وخلال هذا الوقت ارتفع إلى أقصى ارتفاع له على الإطلاق وهو أكثر من 7 آلاف كيلومتر. وقطع الصاروخ خلال ذلك، مسافة ألف كيلومتر وسقط على بعد نحو 200 كيلومتر غرب جزيرة أوكوشيري اليابانية بالقرب من هوكايدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وفي الوقت الحالي، تواصل السلطات اليابانية تحليل البيانات والمعطيات المتوفرة، بما في ذلك ما إذا كان هذا الصاروخ من النوع الجديد.

في وقت سابق، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إطلاق بلاده صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وقال إن هذا الإطلاق يظهر تصميم كوريا الشمالية على مواجهة أعدائها.
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