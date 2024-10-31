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عربي-دولي

متى يبدأ شهر رمضان؟

Lebanon 24
31-10-2024 | 06:12
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بحسب توقعات الحسابات الفلكية، فإن هناك إشارات إلى أن موعد شهر رمضان سيكون على الأغلب يوم السبت الأول من آذار 2025، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك بعد استطلاع الهلال من قبل دور الإفتاء في البلدان العربية والإسلامية.
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وبحسب الحسابات الفلكية، سيتم تحري الهلال بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1446 الموافق 28 شباط 2025 لتحديد الموعد الدقيق لبداية الصيام. (العربية)

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