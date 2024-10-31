بينهم أطفال... الجيش الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا في الضفة

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اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح الخميس 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في مدينة دورا جنوب غرب الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، نابلس، وقلقيلية، إلى جانب ذلك تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام مدنية طولكرم.وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بلغ أكثر من 11 ألفا و500 شخص من الضفة، بما فيها مدينة القدس.يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.وكانت مراسلتنا بالضفة الغربية أفادت صباح اليوم بمقتل فلسطينيين اثنين في مدينة طولكرم أحدهما قتلته قوات خاصة إسرائيلية خلال عملية لها في مخيم المدينة والآخر قتل بقصف من مسيرة استهدفت مخيم نور شمس.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الطفل أحمد عصام فحماوي، والشاب عبد العزيز أبو سمن، استشهدا فجر اليوم الخميس، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس في مدينة طولكرم.وتزامنا مع حربه على قطاع غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف وفق معطيات رسمية فلسطينية. (روسيا اليوم)