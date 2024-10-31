Advertisement

عربي-دولي

بينهم أطفال... الجيش الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا في الضفة

Lebanon 24
31-10-2024 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1271328-638659741957836033.jpg
Doc-P-1271328-638659741957836033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح الخميس 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.


وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في مدينة دورا جنوب غرب الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، نابلس، وقلقيلية، إلى جانب ذلك تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام مدنية طولكرم.
Advertisement

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بلغ أكثر من 11 ألفا و500 شخص من الضفة، بما فيها مدينة القدس.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

وكانت مراسلتنا بالضفة الغربية أفادت صباح اليوم بمقتل فلسطينيين اثنين في مدينة طولكرم أحدهما قتلته قوات خاصة إسرائيلية خلال عملية لها في مخيم المدينة والآخر قتل بقصف من مسيرة استهدفت مخيم نور شمس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الطفل أحمد عصام فحماوي، والشاب عبد العزيز أبو سمن، استشهدا فجر اليوم الخميس، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس في مدينة طولكرم.

وتزامنا مع حربه على قطاع غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف وفق معطيات رسمية فلسطينية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:45 | 2024-10-31
08:25 | 2024-10-31
08:11 | 2024-10-31
08:10 | 2024-10-31
08:00 | 2024-10-31
07:42 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24