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عربي-دولي

قبل أسبوع فقط من الانتخابات.. تماثيل "غريبة جداً" تغزو واشنطن (صور)

Lebanon 24
31-10-2024 | 06:49
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وضع فنان مجهول نسخة برونزية من هدية زعيمة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، التي كانت على شكل الرمز التعبيري (إيموجي) للبراز - بجانب "ناشيونال مول" بالقرب من مبنى الكابيتول الأميركي، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من يوم الانتخابات.
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ووضعت أسفل التمثال لوحة كُتب عليها: "يكرّم هذا النصب التذكاري الرجال والنساء الشجعان الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة في 6 كانون الثاني 2021 للنهب والتبول والتغوط في جميع أنحاء تلك القاعات المقدسة من أجل قلب الانتخابات. يحتفل الرئيس ترامب بأبطال 6 كانون الثاني باعتبارهم وطنيين ومحاربين لايصدقون، ويقف هذا النصب التذكاري كشهادة على تضحياتهم الجريئة وإرثهم الدائم".

وهذه ليست القطعة الفنية السياسية الوحيدة التي ظهرت في المدينة، حيث ظهر تمثال آخر على بعد بضعة شوارع من البيت الأبيض، في ساحة الحرية.

التمثال عبارة عن "شعلة تيكي"، وسُمي "شعلة دونالد جيه ترامب الدائمة"، كما كُتب على اللوحة المرفقة معه: "هذا النصب التذكاري يشيد بالرئيس دونالد ترامب والأشخاص الطيبين للغاية الذين وقف بجرأة للدفاع عنهم عندما ساروا في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا (في إشارة إلى مسيرة تفوق البيض عام 2017).
 
بينما أطلق عليهم كثيرون مؤيدين لتفوق الأبيض والنازيين الجدد، إلا أن صوت الرئيس ترامب علا فوق الجميع ليذكر الجميع بأنهم عوملوا بشكل غير عادل على الإطلاق".

يرى البعض أن ما كُتب على اللوحتين كان من سبيل السخرية والتهكم، حيث قالت إحدى الناخبات إن "الرسالة لم تكن لتكون أوضح، بأن علينا القيام بدورنا للتأكد من عدم حدوث 6 كانون الثاني مرة أخرى". (العربية) 
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