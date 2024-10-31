قريباً.. اتفاقية شراكة بين إيران وروسيا في مجال الدفاع

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جاء ذلك ضمن تصريحات لافروف خلال كلمته أمام مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي، حيث تابع الوزير: "سيكون الاتفاق المرتقب بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران أحد العوامل الرئيسية في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية، حيث يجري الآن إعداد الاتفاق للتوقيع عليه في المستقبل القريب، والذي سيؤكد رغبة الطرفين في تعاون أوثق في مجال الدفاع صالح السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي".وقال لافروف أيضا أن الاستقرار في القارة الأوراسية لن يتحقق إلا إذا تم توفير "ضمانات موثوقة وطويلة الأجل في مجال الأمن على النحو الذي حددته روسيا في مبادرتها كانون الأول 2021"، مشيرا إلى أن "الناتو" لم يعد مكتفيا بالحرب التي شنها ضد روسيا على أيدي الحكومة غير الشرعية في كييف، بل يسعى لتحويل أوراسيا بأكملها إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية.(روسيا اليوم)