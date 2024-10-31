بالأرقام.. ترامب يتقدم على هاريس

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يتقدم الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس بثلاث نقاط مئوية.جاء ذلك في الاستطلاع النهائي الذي أجرته صحيفة Daily Mail وشركة J.L. Partners في الفترة من 26 إلى 29 تشرين الأول بين 1000 ناخب محتمل، قبل يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة يوم 5 تشرين الثاني.وأعرب 49% من الناخبين المحتملين عن استعدادهم للتصويت لصالح مرشح جمهوري، و46% عن استعدادهم للتصويت لمرشحة الحزب الديمقراطي، وفقا لنتائج الاستطلاع.وبحسب الاستطلاع، أشار ما مجموعه 1% من المستطلعين إلى استعدادهم للتصويت للمرشحين المستقلين. (روسيا اليوم)