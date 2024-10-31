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عربي-دولي

في غزة.. 6 مجازر جديدة ترفع عدد الشهداء إلى 43204

Lebanon 24
31-10-2024 | 10:13
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أكثر من عام ارتفعت إلى 43204 شهيدا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 41 شهيدا و131 إصابة"، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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وأضافت أنه بهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 43,204 شهيداً و101,641 جريحا.

وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان مسؤولون في مجال الصحة بقطاع غزة قالوا في وقت سابق اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 30 فلسطينيا قُتلوا في ضربات إسرائيلية على أنحاء القطاع، معظمهم في الشمال حيث أصابت إحدى الهجمات مستشفى، مما أدى إلى اشتعال النيران في إمدادات طبية وتعطل العمليات.

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس باستخدام مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا لأغراض عسكرية، قائلا إن "عشرات الإرهابيين" كانوا يختبئون هناك. وينفي مسؤولو الصحة وحماس هذا الاتهام.

وشمال غزة، المنطقة التي قالت إسرائيل إنها فككت بها مركز قيادة تابعا لحماس، باتت الآن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع. (سكاي نيوز) 

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