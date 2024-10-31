بعد إعدام مواطن ألماني من أصول إيرانية.. ألمانيا تتخذ هذا الإجراء

Advertisement

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "DPA" أن: "وزارة الخارجية الألمانية ستغلق القنصليات الإيرانية الثلاث في البلاد ردا على إعدام المواطن الألماني الإيراني جمشيد شارمهد".وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق الألماني-الإيراني جمشيد شارمهد المدان بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للسلطة القضائية الإيرانية "ميزان" الاثنين الماضي.وتمت عملية الإعدام في الصباح، وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الألمانية إلى أن أحكام الإعدام في إيران عادة ما تنفذ شنقا.وأيدت المحكمة العليا الحكم الصادر ضد شارمهد في نيسان 2023، رغم مطالبات نشطاء حقوق الإنسان بوقفه، ودعوات ألمانية لإلغاء الحكم.وانتقدت برلين بشدة الحكم ودعت إلى إطلاق سراح شارمهد وأكدت أنه من المرجح أن يؤدي إعدامه إلى تجدد التوتر في العلاقات بين إيران وألمانيا. (روسيا اليوم)