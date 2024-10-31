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تقرير يكشف: "حماس" حاولت اغتيال هاليفي في جباليا

Lebanon 24
31-10-2024 | 12:01
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ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء اليوم، ان "حماس" حاولت اغتيال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، في جباليا.



وذكرت انها "ألحقت ضرر كبير في ضباط الجيش الاسرائيلي وقتلت 5 من قادة ألوية الجيش".
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