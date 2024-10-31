تقرير يكشف: "حماس" حاولت اغتيال هاليفي في جباليا

ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء اليوم، ان "حماس" حاولت اغتيال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، في جباليا.







وذكرت انها "ألحقت ضرر كبير في ضباط الجيش الاسرائيلي وقتلت 5 من قادة ألوية الجيش".

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