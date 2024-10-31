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عربي-دولي
ارتفاع عدد المتقدمين الإسرائيليين للحصول على الجنسية الألمانية
Lebanon 24
31-10-2024
|
13:20
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طرأ ارتفاع على عدد الإسرائيليين المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية عقب حرب الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
أفادت بذلك وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، في بيان ردا على سؤال حزب "البديل من أجل ألمانيا" بشأن عدد الإسرائيليين المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية.
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وأوضحت وزارة الداخلية أنها تلقت 18 ألفا و448 طلبا من إسرائيليين للحصول على الجنسية الألمانية في الأشهر التسعة الأولى من 2024.
وأضافت أن 9 آلاف و178 إسرائيليا تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية الألمانية عام 2023، و5 آلاف و705 أشخاص في 2022.
وذكر البيان أيضا أن الإسرائيليين الذين يعيشون خارج إسرائيل ويتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الألمانية، غير مشمولين في هذه الإحصائيات. (الاناضول)
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