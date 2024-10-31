الحوثي: استهدفنا 202 سفينة مرتبطة بتل أبيب وواشنطن ولندن منذ عام

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الخميس، استهدافها 202 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ تشرين الثاني 2023.جاء ذلك في كلمة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.وقال الحوثي، إن "عمليات جبهة اليمن في البحار لاصطياد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني مستمرة، مع ندرة حركتها في البحر الأحمر".وأضاف: "من العمليات البحرية النوعية هذا الأسبوع استهداف 4 سفن (لم يحدد هويتها) شرق (جزيرة) سقطرى".ولفت إلى أن "إجمالي عدد السفن المستهدفة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأمريكي والبريطاني بلغ 202 منذ بدء العمليات المساندة لغزة (تشرين الثاني 2023) وهذا إنجاز مهم بكل ما تعنيه الكلمة".وذكر الحوثي أن واشنطن "في غاية الانزعاج من عملياتنا البحرية لأنه فشل في تأمين الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر".