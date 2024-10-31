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المبعوث الأممي يجدد مطالبته للحوثيين بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة

Lebanon 24
31-10-2024 | 14:55
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جدد المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، مطالبته للحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفياً منذ أشهر في صنعاء.
وأفاد مكتب المبعوث الأممي، في بيان مقتضب، إن غروندبرغ ناقش مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ونائبته، ندى الناشف، الجهود الجارية لإطلاق سراح الزملاء من الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً من قبل الحوثيين.
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وأضاف المكتب: "تظل الأمم المتحدة ثابتة في مطالبها بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".
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