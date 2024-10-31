بلينكن: كوريا الشمالية تنشر 8 آلاف جندي للقتال في أوكرانيا

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عقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، مؤتمرا صحفيا مشتركا، الخميس، مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، ووزير الدفاع، كيم يونغ هيون. وقال بلينكن وأوستن إنهما يتوقعان نشر قوات كورية شمالية في أوكرانيا.وقال بلينكن، متحدثًا في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع أوستن ونظيريهما الكوريين الجنوبيين، إن الولايات المتحدة تتوقع إرسال نحو 8000 جندي كوري شمالي على الحدود الأوكرانية لجبهة القتال بجانب روسيا في الأيام المقبلة، محذرًا من أنهم "سيصبحون أهدافًا عسكرية مشروعة إذا شاركوا في قتال ضد كييف."وأضاف بلينكن أن روسيا كانت تدرب الجنود الكوريين الشماليين على المدفعية والمركبات الجوية بدون طيار أو الطائرات بدون طيار والعمليات الأساسية للمشاة، ما يشير إلى أنهم ينوون استخدام القوات في العمليات الأمامية.وتابع بلينكن أنه خلال اجتماعهم، الخميس، ناقشت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مجموعة من الخيارات للرد.وقال أوستن: "نعمل على مساعدة حلفائنا وتقديم كل الدعم الذي يحتاجونه لمواجهة التهديدات"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لحفظ الاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ".وعبر أوستن عن قلق الولايات المتحدة من وجود قوات من كوريا الشمالية في روسيا، مشددا أن خطط الكرملن في أوكرانيا "لن تنجح".وأضاف أوستن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي، كيم يونغ-هيون، في البنتاغون: "نشعر بقلق عميق إزاء استخدام القوات الكورية الشمالية لدعم العمليات القتالية الروسية في منطقة كورسك الروسية".وشدد أوستن أن خطط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوكرانيا "لن تنجح حتى مع الدعم من كوريا الشمالية".(الحرة)