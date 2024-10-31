23
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من العراق.. هذا ما توقعته اسرائيل عن الرد الايراني
Lebanon 24
31-10-2024
|
15:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل موقع اكسيوس عن مصدرين إسرائيليين قولهما ان إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة.
ووفق المصادر، فان معلومات إسرائيلية تتوقع تنفيذ هجوم إيران بعدد كبير من المسيرات والصواريخ الباليستية.
Advertisement
من جهة ثانية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع تاكيده ان لا توجد مؤشرات على أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا للشتوة الأولى: أمطار وصواعق وسيول نحو لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا للشتوة الأولى: أمطار وصواعق وسيول نحو لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:01 | 2024-10-31
31/10/2024 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عاريا" اليوم
Lebanon 24
آخر المعلومات... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عاريا" اليوم
09:03 | 2024-10-31
31/10/2024 09:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وقف إطلاق النار في لبنان... هذا ما قاله نتنياهو أمام هوكشتاين
Lebanon 24
عن وقف إطلاق النار في لبنان... هذا ما قاله نتنياهو أمام هوكشتاين
10:02 | 2024-10-31
31/10/2024 10:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"انكتبلي عمر جديد".. إعلامية وشقيقة ممثلة شهيرة تنجو من حادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
"انكتبلي عمر جديد".. إعلامية وشقيقة ممثلة شهيرة تنجو من حادث سير مروع (فيديو)
01:15 | 2024-10-31
31/10/2024 01:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقاء هوكشتاين بنتنياهو.. ماذا كشفت مصادر عن وقف إطلاق النار في لبنان؟
Lebanon 24
بعد لقاء هوكشتاين بنتنياهو.. ماذا كشفت مصادر عن وقف إطلاق النار في لبنان؟
10:29 | 2024-10-31
31/10/2024 10:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:47 | 2024-10-31
احتجاج شديد من طهران بعد قرار برلين بإغلاق القنصليات الإيرانية
19:31 | 2024-10-31
بلينكن طلب من إسرائيل السماح باستئناف التلقيح لأطفال غزة
17:38 | 2024-10-31
تحركات أميركية وعربية مكثفة لتحقيق هدنة في غزة
17:15 | 2024-10-31
مصر تنفي استقبال سفينة ألمانية تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل
17:00 | 2024-10-31
ما سبب خوف أوروبا من عودة ترامب إلى البيت الأبيض؟
17:00 | 2024-10-31
تقرير لـ"The Spectator": هل تتمكن إسرائيل من إسقاط النظام الإيراني؟
فيديو
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
01/11/2024 02:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
01/11/2024 02:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
01/11/2024 02:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24