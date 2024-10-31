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عربي-دولي

من العراق.. هذا ما توقعته اسرائيل عن الرد الايراني

Lebanon 24
31-10-2024 | 15:09
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نقل موقع اكسيوس عن مصدرين إسرائيليين قولهما ان إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة.

ووفق المصادر، فان معلومات إسرائيلية تتوقع تنفيذ هجوم إيران بعدد كبير من المسيرات والصواريخ الباليستية.
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من جهة ثانية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع تاكيده ان لا توجد مؤشرات على أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل.
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