محمود المشهداني رئيسا للبرلمان العراقي بعد نحو عام من شغور المنصب

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صوت مجلس النواب العراقي، الخميس، على انتخاب محمود المشهداني من كتلة "الصدارة" رئيسا لمجلس النواب العراقي.وحصل المشهداني على 181 صوتا من مجموع 229 نائبا حضروا جلسة التصويت في الجولة الثانية، فيما حصل منافساه سالم العيساوي على 42 صوت، وعامر عبدالجبار على 9 أصوات و38 صوتا باطلا.وجاء انتخاب المشهداني بعد نحو عام على إقالة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، بقرار من المحكمة الاتحادية بناءا على دعوى تزوير قدمها النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير تاريخ استقالته من مجلس النواب.ومنصب رئيس مجلس النواب من حصة المكون السني وفق التوافقات التي تشكلت على أساسها الحكومة العراقية بين المكونات الأساسية الثلاث الشيعي والسني والكردي.محمود داود موسى المشهداني هو سياسي سني، من مواليد 1948 في بغداد، حاصل على شهادة كلية الطب من جامعة بغداد عام 1972 وينحدر من قبيلة المشاهدة السنية المعروفة بالعراق.وكان أول رئيس للبرلمان العراقي بعد التدخل الأميركي في البلاد بعد عام ٢٠٠٣، بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.ومن المزمع أن تُجرى انتخابات مجلس النواب العراقي القادمة في أكتوبر 2025 لانتخاب أعضائه البالغ عددهم 329 عضوا . (الحرة)