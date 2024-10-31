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عربي-دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا الكوليرا في السودان.. كم بلغت؟

Lebanon 24
31-10-2024 | 16:30
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، تسجيل أكثر من 29 ألف إصابة بوباء الكوليرا في البلاد بينها 852 وفاة منذ آب الماضي.
وأفادت الوزارة في بيان بـ"تسجيل 47 إصابة جديدة في ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر (شرق)، والشمالية ونهر النيل (شمال)، والجزيرة (وسط)".
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وأشارت إلى "ارتفاع عدد الإصابات إلى 29 ألفا و147، بينها 852 وفاة منذ أب الماضي".
بدورها، قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان، الخميس، إنه "رغم انخفاض عدد حالات الكوليرا في بعض الأماكن (بالسودان)، إلا أن الظروف المعيشية للنازحين لا تزال مروعة".
وتتزامن الكوارث الصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 11 مليون نازح ولاجئ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وتزداد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال. 
المصدر: الاناضول
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