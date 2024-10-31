مصر تنفي استقبال سفينة ألمانية تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل

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نفى الجيش المصري "بشكل قاطع" وجود أي نوع من التعاون العسكري مع إسرائيل، ودعا إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات.وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان: "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا".وأوضح أن القوات المسلحة أكدت على أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل. وأهابت بالجميع إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات.ونقلت "القاهرة الإخبارية، عن مصدر رفيع المستوى إنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام التي وصفها بـ"المغرضة"، بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة "كاثرين" الألمانية، والتي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل.واتهم المصدر الذي تحدث لـ(القاهرة الإخبارية) "عناصر وأبواقاً مناهضة للدولة المصرية"، بنشر "تلك الأكاذيب" التي اعتبرها "محاولة لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".