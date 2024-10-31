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بلينكن طلب من إسرائيل السماح باستئناف التلقيح لأطفال غزة

Lebanon 24
31-10-2024 | 19:31
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حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل على أن تسمح باستئناف حملة التلقيح ضد شلل الاطفال، وخصوصاً في شمال قطاع غزة، بعدما توقّفت بسبب القصف الكثيف.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "من الملحّ أن يتم هذا الأمر في الأيام المقبلة، وندعو إسرائيل إلى أن تسهل هذا العمل".
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وأكد أن "أحد الأمور التي نجحت في الأشهر الأخيرة هي حملة تلقيح ضد شلل الأطفال لمئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في غزة. ولكن من أجل انهاء هذه الحملة، علينا استكمال مرحلة ثانية من التطعيم، ويجب أن يتم ذلك خلال فترة زمنية معينة (مرتبطة) بالمرحلة الأولى من حملة التلقيح".
وحذّر بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن منتصف تشرين الأول من أن الولايات المتحدة قد تحرم إسرائيل بعض المساعدات العسكرية إذا لم يسجل تحسن في المساعدات الإنسانية في غزة خلال ثلاثين يوماً.

وأكد بلينكن الخميس أن "الولايات المتحدة ترصد عن كثب مدى التزام الدولة العبرية". وقال: "نعمل يومياً للتأكد من أن إسرائيل تفعل ما يجب عليها فعله لضمان وصول هذه المساعدة إلى من يحتاجون إليها".
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