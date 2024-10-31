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احتجاج شديد من طهران بعد قرار برلين بإغلاق القنصليات الإيرانية

Lebanon 24
31-10-2024 | 19:47
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استدعت إيران القائم بأعمال السفارة الألمانية في طهران لإبلاغه احتجاج طهران على قرار برلين إغلاق ثلاث قنصليات في ألمانيا.

ودان بيان لوزارة الخارجية الإيرانية الخطوة واصفاً إياها بأنها قرار غير عقلاني ولا يمكن تبريره، وقالت إن "القائم بالأعمال الألماني استدعي لإبلاغه احتجاجاً شديداً.
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وكانت ألمانيا استدعت سفيرها لدى طهران ماركوس بوتسل للتشاور.

في وقت سابق الخميس، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن "بلادها قرّرت إغلاق القنصليات العامة الإيرانية الثلاث في فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ" رداً على إعدام المعارض الإيراني الذي يحمل الجنسية الألمانية جمشيد شارمهد.
ولفتت في خطاب متلفز إلى أن "برلين أبلغت طهران بشكل منتظم وواضح أنه ستترتب على إعدام مواطن ألماني عواقب وخيمة".


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