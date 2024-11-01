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الأونروا: جرافات إسرائيلية تلحق أضراراً بمكتب للوكالة في الضفة الغربية

Lebanon 24
01-11-2024 | 00:15
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قال فيليب لازاريني، مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن جرافات إسرائيلية ألحقت أضرارا بمكتب الوكالة في مخيم نور شمس بالضفة الغربية أمس الخميس، وهو ما نفته إسرائيل، في أحدث تبادل للاتهامات بين الجانبين.
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وذكر لازاريني، في منشور على منصة إكس، أن أضرارا شديدة لحقت بالمكتب وأنه لم يعد صالحا للاستخدام.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا نفى فيه مسؤوليته عن أي ضرر لحق بالمبنى، وقال "إن الادعاء بأن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي دمروا مكاتب الأونروا في نور شمس كاذب".
وجاء في البيان "لقد زرع إرهابيون متفجرات في محيط مكاتب الأونروا ثم تم تفجيرها في محاولة لإيذاء الجنود"، وفقا لرويترز. 
(سكاي نيوز)

 
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