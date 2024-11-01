مقتل 4 مواطنين تايلانديين بالقرب من الحدود بين لبنان وإسرائيل

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قال رئيس وزراء تايلاند إن أربعة تايلانديين قتلوا في إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان.وقال وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، إن أربعة مواطنين تايلانديين قتلوا وأصيب آخر جراء قصف صاروخي بالقرب من الحدود بين لبنان وإسرائيل.وأمس الخميس، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هجوما شنه حزب الله على بلدة المطلة في شمال إسرائيل أودى بحياة 5 أشخاص، من بينهم مزارع إسرائيلي و4 عمال أجانب،