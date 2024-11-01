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عربي-دولي

لأوّل مرة منذ بدء الحرب.. لافروف يزور دولة أوروبية رغم العقوبات

Lebanon 24
01-11-2024 | 00:20
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يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة مالطا في أيلول المقبل للمشاركة في اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية اليوم الجمعة، وذلك للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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وأضافت الصحيفة أنه إذا تحقق هذا السيناريو فإنها ستكون أول زيارة إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يقوم بها لافروف منذ انطلاق العملية الخاصة في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فاليتا عاصمة مالطا، في الفترة من 5 إلى 6 أيلول. وكانت مصادر مطلعة قالت في وقت سابق لوكالة "نوفوستي" إن الجانب الروسي سيتلقى دعوة لحضور الاجتماع وأن موسكو أكدت اهتمامها بحضور الحدث.

وحسب المصادر، فقد تم بحث مشاركة روسيا في اجتماع فاليتا خلال لقاء عقده لافروف مع نظيره المالطي يان بورغ على هامش فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك في سبتمبر، علما بأن بورغ يتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2024.

وقالت سفارة مالطا في موسكو لـ"فيدوموستي" إن قرار عقد الاجتماع "ينطبق على جميع أعضاء (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، بما فيها روسيا". (روسيا اليوم)

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