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عربي-دولي

جنرال أميركي: الدول الغربية خلقت لنفسها وضعا حرجا على الجبهة لنظام كييف

Lebanon 24
01-11-2024 | 01:15
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أكد الجنرال الأميركي المتقاعد لورانس ويلكرسون أن الدول الغربية لا تملك خطة بديلة لأوكرانيا بعد الانتخابات الأميركية بغض النظر عما إذا كان فلاديمير زيلينسكي سيبقى في السلطة.
وقال ويلكرسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "سيلقون أسلحتهم ويهربون، إما إلى الأمام للاستسلام مع الراية البيضاء، أو العودة للبحث عن عائلاتهم".
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يعتقد ويلكرسون أن الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي خلقت لنفسها وضعا حرجا على الجبهة لنظام كييف.
ووفقا له، فإن السؤال الملح يتعلق بمصداقية المساعدة البالغة 400 مليون دولار التي وعد بها أوستن لزيلينسكي في كييف في 21 تشرين الأول.
(روسيا اليوم)

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