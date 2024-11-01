Advertisement

أكد الجنرال الأميركي المتقاعد لورانس ويلكرسون أن الدول الغربية لا تملك خطة بديلة لأوكرانيا بعد الانتخابات الأميركية بغض النظر عما إذا كان فلاديمير زيلينسكي سيبقى في السلطة.وقال ويلكرسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "سيلقون أسلحتهم ويهربون، إما إلى الأمام للاستسلام مع الراية البيضاء، أو العودة للبحث عن عائلاتهم".يعتقد ويلكرسون أن الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي خلقت لنفسها وضعا حرجا على الجبهة لنظام كييف.ووفقا له، فإن السؤال الملح يتعلق بمصداقية المساعدة البالغة 400 مليون دولار التي وعد بها أوستن لزيلينسكي في كييف في 21 تشرين الأول.