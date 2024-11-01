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عربي-دولي

لهذا السبب.. البيت الأبيض عدّل نص تصريحات بايدن

Lebanon 24
01-11-2024 | 01:58
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عدّل مسؤولون في البيت الأبيض النص الرسمي لمكالمة تحدث فيها الرئيس الأميركي جو بايدن بدت وكأنها انتقاد لأنصار دونالد ترامب، مما أثار اعتراضات من العاملين الاتحاديين الذين يوثقون هذه التصريحات للأجيال القادمة.
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جاء ذلك وفقا لما أفاد به مصدران حكوميان أميركيان وبريد إلكتروني داخلي حصلت عليه وكالة أنباء "أسوشييتد برس"، أمس الخميس.

وأثار بايدن ضجة في وقت سابق من الأسبوع الجاري بتصريحاته لنشطاء لاتينيين، ردا على تعليقات عنصرية أدلى بها الكوميديان توني هينتشكليف خلال تجمع انتخابي لترامب، والتي وصف خلالها جزيرة بورتوريكو الأميركية بأنها "جزيرة عائمة من القمامة".

ووفقا للنص الذي أعده كتبة الاختزال الرسميون في البيت الأبيض، قال بايدن لمجموعة اللاتينيين خلال مكالمة فيديو مساء الثلاثاء: "القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي مؤيدوه، إذ إن شيطنة ترامب لللاتينيين أمر غير مقبول وغير أميركي".

لكن النص الذي أصدره مكتب الصحافة بالبيت الأبيض أظهر الاقتباس مع وجود فاصلة، مما جعل القراءة "مؤيده" بدلا من "مؤيديه"، وهو ما قال مساعدو بايدن إنه يشير إلى انتقاده لهينتشكليف وليس لملايين الأميركيين الذين يدعمون ترامب.(العربية)





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