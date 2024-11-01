مُذكرة داخلية تكشف وضع ترامب قبل الإنتخابات

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نشر موقع "أكسيوس" مذكرة داخلية صادرة عن حملة دونالد ترامب كشفت عن تفاؤل ونظرة إيجابية داخل حملة الملياردير الجمهوري، قبل الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل.المذكرة كتبها توني فابريزيو ، كبير خبراء استطلاعات الرأي في الحملات الرئاسية الثلاث لدونالد ترامب، وقال فيها إن ترامب في وضع أفضل بشكل جذري مما كان عليه قبل انتخابات عام 2020.ويعكس ما جاء في المذكرة البهجة التي يبديها موظفو ترامب وحلفاؤه في المقابلات والمحادثات خلف الكواليس، وهو يعتبر سلاح ذو حدين إذ قد يؤدي إلى زيادة صعوبة تقبل أتباع ترامب للخسارة إذا حدثت، ربما كما حدث في انتخابات 2020.يستند فابريزيو إلى متوسطات استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة Real Clear Politics ليؤكد أن "موقف ترامب على المستوى الوطني وفي كل ولاية من الولايات المتصارعة أفضل بكثير اليوم مما كان عليه قبل 4 سنوات".ويضيف الباحث في استطلاعات الرأي: "أشير إلى ذلك ليس لإثارة الثقة المفرطة أو الرضا عن الذات، ولكن لتوضيح مدى قرب هذه الانتخابات وأن النصر في متناول أيدينا".فابريزيو تابع قائلا "لكن الحقيقة تظل أننا ما زلنا بحاجة إلى بذل الكثير من الجهد. ورغم أن تحليل نتائج التصويت المبكر والغيابي في كل ولاية واعد، فإننا نعلم أن أغلب الناخبين المؤيدين للرئيس ترامب سوف يصوتون في يوم الانتخابات". (العين الإخبارية)