القضاء الأميركي يستدعي إيلون ماسك.. لهذا السبب

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رفع المدعي العام في فيلادلفيا دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك بسبب توزيعه مليون دولار كهدايا للناخبين يوميا، مدعيا أن ذلك ينتهك قانون ولاية بنسلفانيا، وفق وسائل إعلام أميركية.وقالت شبكة "سي إن إن" إن ماسك وفريقه القانوني قاموا ببعض المناورات القانونية الليلة الفائتة، ما يعني على الأرجح أن هذه الجلسة قد تتأخر ولن يضطر إيلون ماسك إلى المثول في قاعة المحكمة اليوم الجمعة.وقال مراسل الشبكة إن "المناورة القانونية في قضايا كهذه تؤجل مؤقتا النظر فيها، حيث يقدم طلب إلى محكمة فدرالية وبعدها يجري تقرير ما إذا كانت هذه المحكمة ستنظر في القضية أم أنها ستعيدها إلى محكمة الولاية، وفي هذه الحال لن تعقد أي محكمة ونحن على بعد 5 أيام من الانتخابات، وبالتالي فإن "حفلة اليانصيب" (توزيع الاموال على الناخبين) التي يقيمها إيلون ماسك ستستمر ما يعني فوزه وفوز دونالد ترامب"، وفق تعبيره.وكانت التقارير أظهرت أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنفق خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري 44 مليون دولار على حملة تأييد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب.وتأتي المساهمات، التي جرى الكشف عنها في ملف قدمته مجموعة أمريكا-لجنة العمل السياسي التابعة لماسك إلى اللجنة الاتحادية للانتخابات، بعد أن أظهر تقرير سابق أنه قدم للمجموعة حوالي 75 مليون دولار على مدى ثلاثة أشهر بين يوليو وسبتمبر.وكشفت المجموعة، التي تركز على حشد الناخبين في الولايات الحاسمة، أيضا عن إنفاق أكثر من 47 مليون دولار في النصف الأول من تشرين الأول.