خبراء أمميون يتهمون روسيا بتعذيب مدنيين وأسرى أوكرانيين

Advertisement

قال خبراء حقوق الإنسان مدعومون من الأمم المتحدة إن تعذيب روسيا لمدنيين وأسرى حرب أوكرانيين جريمة ضد الإنسانية.وقال إريك موس، رئيس اللجنة المستقلة التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، للصحافيين بأن اللجنة وصفت في السابق الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي من جانب روسيا للتعذيب داخل أوكرانيا وروسيا ضد المدنيين والأسرى، سواء كانوا رجالاً أو نساء، بأنه جريمة حرب.وقال: "تظهر نتائجنا الأخيرة أن السلطات الروسية قد قامت بالتعذيب في جميع المقاطعات الأوكرانية التي سيطرت عليها، وكذلك في مراكز الاحتجاز التي حققت فيها اللجنة في روسيا".ومن جانبها، قالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة إنها لا تعقب على المؤتمر الصحافي أو تقرير اللجنة، التي قام بتعيينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف.