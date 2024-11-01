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عربي-دولي

موسكو: الناتو وواشنطن يسعيان لتغيير نظام الملاحة عبر مضائق البحر الأسود

Lebanon 24
01-11-2024 | 03:45
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أعلن مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يخططون لتغيير نظام الملاحة في مضائق البحر الأسود، واستخدام الممرات المائية الداخلية في أوروبا لأغراض عسكرية بهدف الوصول إلى البحر الأسود.
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وقال باتروشيف، في اجتماع بشبه جزيرة القرم حول مسألة بناء السفن، اليوم الجمعة: "إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو مصممون على الحفاظ على هيمنتهم، بما في ذلك في المحيط العالمي.
وأضاف أنه يجري وضع خطط لتوسيع وجودهم البحري في البحر الأسود، وتغيير نظام الملاحة في مضائق البحر الأسود الذي أنشأته اتفاقية مونترو، واستخدام الممرات المائية الداخلية الأوروبية لأغراض عسكرية للوصول إلى البحر الأسود عبر نهر الدانوب.
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