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عربي-دولي

مشهد مؤلم جداً من غزة.. مُسعف ينهار بعد معرفته أن الجثمان الذي نقله يعود لوالدته (فيديو)

Lebanon 24
01-11-2024 | 03:37
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بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، سارع المسعفون لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى.

ورصدت مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مسعف يدعى عبد العزيز البرديني يفاجئ بأن الجثمان الذي ينقله يعود لوالدته سميرة عبد العال البرديني وسط حالة من الصراخ والهلع.

وقبل هذا المشهد بـ10 دقائق تقريباً كان عبدالعزيز البرديني قد نقل والدته إلى المستشفى، ظناً بأنها ضحية أخرى.

وبعدها لاحظ تشابه الملامح، وأدرك حينها أن والدته كانت من بين الضحايا الذين كان يحاول علاجهم.
 
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