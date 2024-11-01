مشهد مؤلم جداً من غزة.. مُسعف ينهار بعد معرفته أن الجثمان الذي نقله يعود لوالدته (فيديو)

مسعف من الهلال الأحمر ..ينقل شهداء القصف بالمغازي...وعند وصوله للمستشفى الاقصى .. عرف أن من يسعفها وهي أمه وقد استشهدت
اسم المسعف : عبد العزيز البرديني
الشهيدة الام : سميرة عبد العال البرديني
إنا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/Lr6VyitFMB
— ABBAS عباس شريفة (@abbas_sharifeh) October 31, 2024
مسعف من الهلال الأحمر ..ينقل شهداء القصف بالمغازي...وعند وصوله للمستشفى الاقصى .. عرف أن من يسعفها وهي أمه وقد استشهدت
اسم المسعف : عبد العزيز البرديني
الشهيدة الام : سميرة عبد العال البرديني
إنا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/Lr6VyitFMB