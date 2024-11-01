الجيش الإسرائيلي يواصل الإبادة بغزة

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كثف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قصفه على قطاع غزة، وسط إطلاق نار من الآليات والطائرات المسيّرة، خاصة بمحافظة الشمال التي تشهد عملية إبادة وتطهير عرقي منذ 28 يوما.وأفاد شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق جباليا وبلدة بيت لاهيا ومحيط منطقة الصفطاوي بكثافة شمال القطاع، دون معلومات عن وقوع قتلى وجرحى نظراً لصعوبة الوصول لتلك المناطق المحاصرة.وأضاف الشهود أن دوي انفجارات سُمعت شمال القطاع ومدينة غزة نتيجة قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات نسف مبانٍ سكنية بمخيم جباليا، خاصة بالمناطق الغربية.ومساء الخميس، أعلن المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 1200 فلسطيني بمحافظة شمال غزة.وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر واستهداف مراكز الإيواء والمدنيين في بيت لاهيا مخلفا ضحايا وإصابات في ظل منظومة صحية منهكة".ولفت البرش إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل والتدمير لغياب من يراقبه أو يحاسبه ويوقف جرائمه".وتابع: "الجيش الإسرائيلي يمنع إدخال المستلزمات الطبية إلى شمال غزة ويفرض حصارا على مستشفيات كمال عدوان، والعودة، والإندونيسي".(الأناضول)