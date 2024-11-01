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عربي-دولي

مسؤول أميركي سابق يعلن أخبارا سيئة بالنسبة لأوكرانيا

Lebanon 24
01-11-2024 | 05:05
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كتب المرشح الرئاسي الأميركي السابق روبرت كينيدي جونيور على شبكة التواصل الاجتماعي X، أن وسائل الإعلام العالمية بدأت تعترف بأن الجيش الأوكراني يخسر في ساحة المعركة.
وقال: "تعترف وسائل الإعلام الرئيسية بخسارة الحرب. ولو كانت صادقة منذ البداية، لكان الواقع سيدفع بأوكرانيا إلى التسوية السلمية السخية التي سعت إليها روسيا مرات كثيرة".
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وأشار السياسي الأميركي إلى أن أوكرانيا، لا تملك أية إمكانية لتحقيق النصر في هذه الحرب بالوكالة التي تشنها الولايات المتحدة ضد روسيا.
في وقت سابق، أعلن كينيدي جونيور، عن سعي فلاديمير زيلينسكي لإشعال حرب عالمية ثالثة بين الناتو وروسيا.
وشدد كينيدي جونيور، على أن زيلينسكي يعلم حق العلم أنه لا يستطيع الانتصار على روسيا، لذلك يقوم بأفعال متهورة تهدف إلى جر الناتو إلى الدخول في الحرب مع روسيا.
(روسيا اليوم)
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