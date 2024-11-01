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5 مصابين بإطلاق نار شارك فيه 100 شخص في فرنسا

Lebanon 24
01-11-2024 | 07:19
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أصيب 5 أشخاص بجروح خطرة في تبادل لإطلاق نار، ليل الخميس الجمعة، أمام مطعم في مدينة بواتييه في وسط فرنسا الغربي، على ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو.

وأوضح الوزير في تصريحات له، أن أكثر من مئة شخص شهدوا الحادث أو شاركوا فيه، مضيفا أن الحادث له علاقة بالاتجار بالمخدرات.
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وأفاد مصدر في الشرطة بأن حياة أحد الجرحى وهو قاصر يبلغ الخامسة عشرة، في خطر.

واندلع إطلاق النار في المساء بين الساعة 22.30 و23.00 مساء. ووفقا لمحافظة فيين، اندلعت التوترات بين المجموعات المختلفة، وطالبوا بتدخل الشرطة والدرك.

وأعلنت أجهزة الدولة أنه سيتم نشر تعزيزات من الشرطة، خلال نهار الجمعة، في هذه المنطقة. (لها)
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