لماذا فوز ترامب قد يكون سيئاً لإسرائيل؟

Advertisement

ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ أستاذ القانون في جامعة هارفارد نوح فيلدمان أشار إلى أن دونالد ترامب واليسار الديمقراطي المؤيد للفلسطينيين يرغبان في تحويل دعم إسرائيل إلى قضية حزبية، وإذا نجح أي منهما، فقد تكون العواقب المترتبة على إسرائيل بعيدة المدى.وقال فيلدمان في تقرير في شبكة "بلومبرغ" إنّ إسرائيل يُعدّ من القضايا النادرة في السياسة الأميركية التي لا تنقسم بوضوح على طول الخطين الأحمر والأزرق، فطالما كانت إسرائيل في محور اهتمام الولايات المتحدة، وكان الجمهوريون والديمقراطيون يدعمونها لأسباب تشمل القيمة الجيوسياسية لحليف وثيق في الشرق الأوسط، إضافة إلى الاعتبارات السياسية الداخلية المتمثلة في دعم اليهود والإنجيليين للسياسات المؤيدة لإسرائيل.ومن شأن هزيمة ضئيلة لهاريس أن تولد صراعاً بين الديمقراطيين حول ما إذا كان ينبغي للحزب أن يبتعد عن موقفه التقليدي المؤيد لإسرائيل، إذ سيزعم البعض، وبخاصة أولئك على اليسار الديمقراطي، أن هاريس دفعت ثمن دعم إدارة بايدن لإسرائيل في أعقاب 7 تشرين الأول.وإذا كانت ميشيغان محورية في هزيمة هاريس، فقد تكون هذه المزاعم قوية، إذ اختار نحو 100 ألف ناخب ديمقراطي في الانتخابات التمهيدية للولاية خيارا "غير ملتزم" في شباط 2024، احتجاجاً على سياسة بايدن تجاه إسرائيل والحرب في غزة، وسيطلق ذلك نقاشاً حول إمكانية فوز مرشح ديمقراطي مؤيد بشدة لإسرائيل في الولايات الحاسمة، وخاصة الولايات التي يرتفع فيها أعداد العرب والمسلمين.ويشير الكاتب إلى أن أبسط تشبيه سياسي يمكن الاستعانة به هو الموقف الذي تبناه الناخبون الأميركيون الكوبيون المناهضون لكاسترو في ولاية فلوريدا، فحين كانت فلوريدا ولاية متأرجحة، كان كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي يسعى للفوز بها، مما استلزم منهما الحفاظ على موقف مناهض لكاسترو.ومع ذلك، تغيّرت الأمور عندما أصبحت فلوريدا ولاية جمهورية أكثر استقراراً.وكانت الغالبية العظمى من اليهود الأميركيين ليبرالية لأكثر من قرن من الزمن، لأسباب ترتبط ارتباطاً فضفاضاً بالالتزام الديني والثقافي اليهودي التقدمي بالعدالة الاجتماعية أو "تيكون عولام"، أي إصلاح العالم.