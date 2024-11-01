طبيب قتل طفلة.. هكذا أقدم على فعلته

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قضت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكفورت الألمانية بسجن طبيب تخدير لمدة 10 سنوات ونصف بتهمة القتل غير العمد لطفلة.وقالت رئيسة المحكمة، في حيثيات الحكم، إن حالات 3 أطفال آخرين بقوا على قيد الحياة، تُعتبر محاولات قتل غير عمد عن طريق التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة.وأضافت رئيسة المحكمة أنه على الرغم من أن الطبيب، البالغ من العمر 67 عاما، لم يكن ينوي قتل الأطفال، فإنه خاطر بذلك.وتابعت قائلة: "ربما كان يأمل، حتى وإن كان دون سبب وجيه، أن تسير كل الأمور على ما يرام"، وفقا للأسوشيتد برس.ولم يبد طبيب التخدير أي رد فعل ظاهر على الحكم الصادر بحقه.