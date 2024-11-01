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عربي-دولي
لمن قال ترامب "مختلة وحمقاء للغاية"؟
Lebanon 24
01-11-2024
|
10:18
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هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مجدداً، النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني، واصفًا بأنها "صقر حرب".
وخلال فعالية في غليندال بولاية أريزونا الأميركية، مع مذيع فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون، سُئل المرشح الرئاسي الجمهورية عما إذا كان من المستغرب أن تشن تشيني حملة ضده، فقال إن عضوة الكونغرس السابقة عن ولاية وايومينغ، قد لا تكون بهذا الاستعداد لإرسال جنود للقتال حال صُوبت البنادق إليها.
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ووصف ترامب تشيني التي تعارضه بشكل علني منذ هجوم السادس من كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي، وصارت مؤيدة لمنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، بأنها: "شخص مختل، ولكن السبب أنها تمقتني هو أنها لطالما أرادت الذهاب للحرب مع الشعوب. وإذا كان الأمر يرجع لها لكننا في 50 دولة مختلفة".
وبعدما وصفها بأنها "شخص أحمق للغاية"، قال "إنها صقر حرب متطرف. دعونا نضعها هناك مع بندقية، مع تصويب تسع فوهات إليها. حسنا لنرى كيف ستشعر حيالها. تعلمون عندما تكون البنادق موجهة إلى وجهها".
وقال ترامب "يدرك المرء أنهم جميعاً صقور حرب عندما يجلسون في واشنطن، داخل مبنى جميل يقولون: يا الله دعونا نرسل 10 آلاف جندي إلى عقر دار العدو".
وأثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات، فردت حملة ترامب قائلةً إن المرشح الجمهوري "كان يتحدث عن كيف تريد ليز تشيني إرسال أبناء وبنات أميركا للقتال في حروب، وهي نفسها لم تذهب للحرب قط". (العربية)
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