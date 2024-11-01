Advertisement

عربي-دولي

إذا كانت العروس أصغر من 35 عامًا.. دولة تمنح مكافأة نقدية للأزواج فمن هي؟

Lebanon 24
01-11-2024 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1271966-638660768167919534.jpg
Doc-P-1271966-638660768167919534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت حكومة مدينة لويليانغ في مقاطعة شانشي بشمال البلاد، منح 1.5 ألف يوان (حوالي 210 دولارات) لكل عروس لا يزيد عمرها عن 35 عاما، لتشجيع فرص الحمل.
وهذا القرار وفق صحيفة Penpai الصينية، مرتبط بانخفاض عدد حالات الزواج ومعدل المواليد، ففي عام 2005 سجلت لويليانغ متوسط 13.61 ولادة لكل ألف نسمة، ليتراجع المؤشر إلى 6.6 ولادة فقط بحلول عام 2023.
Advertisement
وقالت الصحيفة: "اعتبارا من 1 كانون الثاني 2025، سيحصل كل عروسان في مدينة لويليانغ، ويتزوجان لأول مرة، على مكافأة قدرها 1.5 ألف يوان على ألا يزيد عمر العروس عن 35 عاما وسيدفع المبلغ للعائلات الشابة إذا كان لدى أحد المتزوجين حديثا على الأقل تصريح إقامة في لويليانغ".
بدورها، أوضحت إدارة المدينة أنه تم فرض الحد الأقصى للسن وهو 35 عاما، حتى يكون لدى الأسرة الشابة متسعا من الوقت لإنجاب الأطفال. وفي هذه الحالة، ستتلقى العائلة معونة إضافية قدرها ألفا يوان (نحو 280 دولارا) مقابل الطفل الأول، و5 آلاف يوان (نحو 700 دولار) للطفل الثاني، و8 آلاف يوان (1125 دولارا) للطفل الثالث.

وسبق أن اتخذت مدينتان صينيتان على الأقل إجراءات مماثلة، حيث بلغ حجم المساعدة المالية للزوجين ألف يوان (حوالي 140 دولارا).

وتواجه الصين حاليا تحديات ديموغرافية خطيرة، بما فيها الخلل بين الإناث والذكور وشيخوخة السكان. وكان أحد الأسباب يتمثل في سياسة "عائلة واحدة، طفل واحد" التي تم اعتمادها في الصين في أواخر السبعينيات، والتي بموجبها كان يسمح للعائلات في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، وفي القرى طفلين إذا كان الطفل الأول أنثى.

ووفقا لتعداد السكان في الصين للعام 2020، فإن عدد الرجال يفوق عدد النساء بـ 34.9 مليون نسمة. وسجل انخفاض معدلات الزواج في البلاد رقما قياسيا في عام 2022 وهو نحو 6.8 مليون حالة زواج، في أدنى مؤشر منذ 37 عاما. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2024-11-01
12:01 | 2024-11-01
12:00 | 2024-11-01
11:52 | 2024-11-01
11:42 | 2024-11-01
11:32 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24