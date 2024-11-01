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عربي-دولي

منذ بدء الحرب.. إليكم عدد شهداء الصحافة في غزة

Lebanon 24
01-11-2024 | 14:27
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أعلن الإعلام الحكومي في غزة، "ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 183 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اكد أن "قتل الجيش الإسرائيلي للصحافيين في غزة أمر غير مقبول"، داعيا إلى "حمايتهم من الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع الفلسطيني".
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وجاء ذلك في رسالة بعث بها إلى ندوة دولية للإعلام انطلقت في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم.
 
وذكر غوتيريش أن "الحرب على غزة أكملت عامها الأول الشهر المنصرم، وأن هذه الندوة تقام في ظروف صعبة للغاية بسبب امتداد الانتهاكات إلى لبنان".
 
وأشار إلى أن "الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وبناء المستوطنات، وزيادة كثافة هجمات المستوطنين، ما زال يضعف احتمالية التوصل إلى حل الدولتين". (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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