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عربي-دولي

بالفيديو: صاروح أطلقه حزب الله سقط وسط إسرائيل.. أوقع 19 جريحا

Lebanon 24
02-11-2024 | 00:11
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أصيب 19 شخصا بجروح نتيجة سقوط صاروخ أطلقه "حزب الله" على بلدة الطيرة وسط إسرائيل، اليوم السبت، وفق ما أفادت الشرطة الإسرائيلية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من اليوم السبت، إن الصاروخ سقط على مبنى في بلدة الطيرة.
 
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وقال الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.
 
 
وأضاف الجيش بعد ذلك بقليل أن ثلاثة صواريخ عبرت من لبنان وأنه جرى اعتراض بعضها.

وتابع "تم تحديد سقوط صاروخ على الأرجح في المنطقة" مشيرا إلى أن التفاصيل قيد البحث. (سكاي نيوز)


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